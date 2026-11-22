Στη Λιβερία έφτασαν το βράδυ της Παρασκευής είκοσι πέντε μετανάστες που απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας την τρίτη κατά σειρά άφιξη στη χώρα της Δυτικής Αφρικής από τον περασμένο Αύγουστο, όπως δήλωσε χθες, Σάββατο, στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της Επιτροπής Επαναπατρισμού, Επανεγκατάστασης και Επανένταξης (LRRRC).

Η επιχείρηση εντάσσεται στο αμφιλεγόμενο και πρωτοφανές πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την απομάκρυνση παράτυπων μεταναστών από τις ΗΠΑ προς λεγόμενες «τρίτες χώρες». Πρόσφατα, μάλιστα, οι αρχές της Λιβερίας γνωστοποίησαν ότι αναμένουν να υποδεχθούν έως και 1.200 αλλοδαπούς σε βάθος ενός έτους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ομάδα των 25 ατόμων—στην οποία περιλαμβάνονται και δύο γυναίκες—αφίχθη αεροπορικώς στις 21:35 τοπική ώρα (23:35 ώρα Ελλάδας). Στην πλειονότητά τους πρόκειται για υπηκόους χωρών της Λατινικής Αμερικής, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Αυτή είναι η τρίτη αποστολή απελαθέντων από τις ΗΠΑ στη Λιβερία μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών, καθώς είχαν προηγηθεί δύο ακόμη αφίξεις τον Αύγουστο: η πρώτη με 20 άτομα στις 20 του μήνα και η δεύτερη με 15 άτομα πέντε ημέρες αργότερα.

Η Λιβερία, η φτωχότερη χώρα της Δυτικής Αφρικής, προστέθηκε φέτος στη λίστα των αφρικανικών κρατών που συμφώνησαν να δέχονται απελαθέντες από τις ΗΠΑ—μαζί με τη Σιέρα Λεόνε, την Ισημερινή Γουινέα, την Γκάνα, τη Ρουάντα, το Νότιο Σουδάν, το Καμερούν, το Ισουατίνι και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Παρότι τέτοιου είδους συμφωνίες συνοδεύονται συνήθως από υποσχέσεις για αμερικανική οικονομική ή άλλη στήριξη, η κυβέρνηση της Λιβερίας είχε διαβεβαιώσει τον Αύγουστο ότι ούτε ζήτησε ούτε έλαβε κάποιο αντάλλαγμα. Ωστόσο, δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο επίσημα έγγραφα, ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον κατέβαλε στη χώρα το ποσό των 5 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 4,2 εκατ. ευρώ).