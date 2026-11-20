Μειώνονται τα πανεπιστημιακά δίδακτρα για τους Ευρωπαίους φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στη Βρετανία, ενώ διπλασιάζονται οι θέσεις για νέους στο πρόγραμμα κινητικότητας, φτάνοντας τις 100.000.

Η συμφωνία βρίσκεται στο επίκεντρο της δεύτερης συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Βρετανίας μετά το Brexit, που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες, δέκα χρόνια μετά το δημοψήφισμα για την απόχώρηση της χώρας από την ΕΕ.

Η βρετανική κυβέρνηση αποδέχεται τη μείωση των διδάκτρων για τους φοιτητές από τα κράτη-μέλη, χωρίς όμως να συμφωνεί στην πλήρη εξίσωσή τους με εκείνα που πληρώνουν οι Βρετανοί. Μετά τις διαπραγματεύσεις, οι δύο πλευρές φαίνεται να καταλήγουν σε μια ενδιάμεση λύση, η οποία θα μειώσει το οικονομικό βάρος για τις ευρωπαϊκές οικογένειες.

Τι αλλάζει για τους Ευρωπαίους φοιτητές

Μετά το Brexit, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι που επιλέγουν βρετανικά πανεπιστήμια πληρώνουν δίδακτρα διεθνών φοιτητών, τα οποία είναι σημαντικά υψηλότερα από αυτά των Βρετανών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούσε αρχικά πλήρη εξίσωση των διδάκτρων. Ωστόσο, η συμφωνία που διαμορφώνεται προβλέπει μείωση του κόστους χωρίς να καταργεί τη διαφορά. Το ακριβές ύψος της μείωσης και η ημερομηνία εφαρμογής της δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με το υπό διαμόρφωση πλαίσιο, το Λονδίνο αναμένεται να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες μέσα σε έξι μήνες.

Οι τρεις βασικοί άξονες της συμφωνίας

Στη σύνοδο συμμετέχουν ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Το πακέτο συνεργασίας περιλαμβάνει, εκτός από τις αλλαγές για τους νέους, την ευθυγράμμιση των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών κανόνων για τη μείωση των εμπορικών ελέγχων στα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα, καθώς και τη διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα.

Παρά το θετικό κλίμα, παραμένουν ανοιχτές διαφωνίες. Η συμμετοχή της Βρετανίας στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνδέεται με οικονομική συνεισφορά στα ταμεία συνοχής, ενώ εκκρεμούν ζητήματα για την πολιτική «Made in Europe», την αμυντική βιομηχανική συνεργασία και το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE.