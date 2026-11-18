Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, βρέθηκε στις court seats του κλειστού γηπέδου «Σπύρος Κυπριανού» για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η αναμέτρηση επιφύλασσε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της σεζόν, με τον Σάσα Βεζένκοφ να ισοφαρίζει με τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου.

Με 1,4 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Βούλγαρος φόργουορντ ευστόχησε σε buzzer-beater για το 82-82 και οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση. Η στιγμή προκάλεσε έντονους πανηγυρισμούς στις εξέδρες και στο παρκέ, ενώ ο Νίκος Χριστοδουλίδης καταγράφηκε να αντιδρά εμφανώς έκπληκτος.

Η αντίδραση του Νίκου Χριστοδουλίδη στο τρίποντο Βεζένκοφ

Σε βίντεο από το γήπεδο, ο Πρόεδρος της Κύπρου φαίνεται να πιάνει το κεφάλι του αμέσως μετά το σουτ του Βεζένκοφ. Στον τίτλο του σχετικού βίντεο αποδίδεται η αντίδραση «Παναγία μου».

Το τρίποντο του Βεζένκοφ αποτέλεσε το καθοριστικό καλάθι για να μείνει ο Ολυμπιακός στη διεκδίκηση της νίκης, αφού η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε ισόπαλη.

Ο αγώνας συνεχίστηκε στην παράταση, όπου ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95. Το τρίποντο του Τζόσεφ έδωσε στους Πειραιώτες το προβάδισμα που χρειάζονταν για να ολοκληρώσουν με επιτυχία την αναμέτρηση στην Κύπρο.

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK – Sigmalive