Το σχέδιο των Ουκρανών για το χτύπημα της γέφυρας

Το σχέδιο των Ουκρανών για το χτύπημα της γέφυρας AP Photo, File

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει πως χτυπήθηκε η γέφυρα που είχε εγκαινιάσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από drone της Ουκρανίας .

‘Ηταν μια επιχείρηση επτά σταδίων, που προετοιμαζόταν επί εβδομάδες.

Περιλάμβανε εκατοντάδες drones, πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και ένα νέο σύστημα επικοινωνιών, οδήγησε στην κατάρρευση ενός από τα σημαντικότερα τμήματα της γέφυρας του Κερτς, η οποία συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη Κριμαία.

Η ουκρανική επίθεση, που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην κατασκευή που είχε εγκαινιάσει προσωπικά ο Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στον ανεφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων στη νότια Ουκρανία.