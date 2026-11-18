Περισσότερα από 15 εκατομμύρια ηλεκτρονικά μηνύματα και εσωτερικά έγγραφα της Deutsche Bank διέρρευσαν από πληροφοριοδότες, αποκαλύπτοντας υποθέσεις λογιστικών παρατυπιών, ύποπτων συναλλαγών, ξεπλύματος χρήματος και σχέσεων με Ρώσους ολιγάρχες.

Τα στοιχεία δόθηκαν σε διεθνή μέσα ενημέρωσης και αποτέλεσαν τη βάση της έρευνας «Inside Deutsche Bank», στην οποία συμμετείχαν 200 δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο μέρος των αρχείων προέρχεται από το τμήμα της τράπεζας που εξετάζει προβληματικές συναλλαγές και πελάτες υψηλού κινδύνου. Στη διαρροή περιλαμβάνονται εσωτερικά email, πρακτικά συνεδριάσεων, εμπιστευτικές αναφορές και αρχεία συνομιλιών εργαζομένων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σούινγκ. Παρότι ανέλαβε με στόχο να βάλει τέλος στα σκάνδαλα της τράπεζας, τα έγγραφα δείχνουν ότι ζητούσε μεγαλύτερη ανοχή στους κινδύνους και διαφωνούσε με τους αυστηρούς ελέγχους των πελατών. Σε εσωτερικό email του 2017 φέρεται μάλιστα να έγραφε ότι οι διαδικασίες ταυτοποίησης πελατών «σπάνε τον λαιμό των εσόδων μας».

Η έρευνα απόκαλύπτει επίσης ότι η τράπεζα εντόπισε ύποπτες συναλλαγές ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων στην περίπτωση του Τζέφρι Έπστιν, χωρίς να αντιδράσει. Παράλληλα, το 2017 έστειλε κατά λάθος φορολογικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε λάθος παραλήπτη, χωρίς να τον ενημερώσει. Στην υπόθεση της οικογένειας Aldi, φέρεται να βοήθησε κληρονόμους να φοροδιαφύγουν.

Ανάμεσα στις αποκαλύψεις βρίσκεται και υπόθεση δικτύου ξεπλύματος χρήματος, την οποία η τράπεζα εντόπισε με καθυστέρηση τριών ετών, παρότι υπήρχαν προηγούμενες προειδοποιήσεις. Επιπλέον, επεξεργάστηκε χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές στην Κολομβία χωρίς να υποβάλει τις προβλεπόμενες αναφορές στις γερμανικές αρχές. Τα αρχεία καταγράφουν ακόμη συναλλαγές που σχετίζονταν με πωλήσεις όπλων, αλλά και τη διατήρηση λογαριασμών δωρεών προς το ακροδεξιό κόμμα AfD.

Από την πλευρά της, η Deutsche Bank υποστηρίζει ότι οι υποθέσεις αφορούν κυρίως παλαιότερες περιόδους, ακόμη και δύο δεκαετίες πριν. Τονίζει ότι έχει συνεργαστεί με τις αρχές και ότι από το 2019 έως το 2025 προχώρησε σε ριζικές μεταρρυθμίσεις, επενδύοντας 7 δισεκατομμύρια ευρώ στον εσωτερικό έλεγχο, στη διαχείριση κινδύνων και στην αλλαγή της εταιρικής της κουλτούρας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι σήμερα αποτελεί μια διαφορετική τράπεζα, επικαλούμενη τα κέρδη-ρεκόρ της προηγούμενης χρονιάς και των τελευταίων τριμήνων.