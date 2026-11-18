Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos), αποκάλυψε πως διαδραμάτισε «ενεργό ρόλο» στην ανάθεση του ρόλου του νέου Τζέιμς Μποντ στον Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson).

Η οριστική απόφαση ελήφθη από κοινού με τα στελέχη της Amazon MGM, τους παραγωγούς Έιμι Πασκάλ (Amy Pascal) και Ντέιβιντ Χέιμαν (David Heyman), καθώς και τον σκηνοθέτη της νέας ταινίας, Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve).

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η Amazon δαπάνησε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να εξασφαλίσει τον «δημιουργικό έλεγχο» του θρυλικού κινηματογραφικού franchise. Η συμφωνία αυτή με τους επί δεκαετίες παραγωγούς του 007 είχε ξαφνιάσει το κοινό της σειράς, προκαλώντας ανησυχίες ότι η εμπλοκή του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία ενδέχεται να αλλοιώσει τον χαρακτήρα των ταινιών.

Μιλώντας στο συνέδριο «Silicon Valley and the World» του δικτύου Semafor στην Καλιφόρνια, ο Τζεφ Μπέζος σημείωσε ότι, παρακολουθώντας διάφορα δοκιμαστικά, διέκρινε «κάτι ξεχωριστό» στον Βρετανό ηθοποιό.