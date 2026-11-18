Αυστηρή προειδοποίηση ότι η Τεχεράνη είναι σε ετοιμότητα να απαντήσει με «πιο καταστροφικό τρόπο» σε περίπτωση νέου πλήγματος από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους εναντίον της ιρανικής επικράτειας απηύθυνε σήμερα ο επικεφαλής του ιρανικού στρατού, εν μέσω του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

«Βρισκόμαστε σήμερα σε πλήρη ετοιμότητα ώστε, εάν ο εχθρός υποπέσει σε σφάλμα και επαναλάβει τις ενέργειες που τον έφεραν σε αδιέξοδο, η ανταπόδοσή μας απέναντι στον ίδιο και τους συμμάχους του να είναι αναμφίβολα πιο ισοπεδωτική και δίχως γεωγραφικούς περιορισμούς», δήλωσε ο στρατηγός Αμίρ Χατάμι, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Η ένοπλη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, έπειτα από συντονισμένες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά πλήττοντας κυρίως κράτη του Περσικού Κόλπου που διατηρούν συμμαχικές σχέσεις με την Ουάσινγκτον. Παρότι η εκεχειρία του Απριλίου ανέστειλε προσωρινά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς έπειτα από σχεδόν 40 ημέρες μαχών, η εύθραυστη εκείνη συμφωνία κατέρρευσε μέσα στο καλοκαίρι.

Μόλις χθες, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πυραυλική εγκατάσταση στο ιρανικό νησί Κεσμ, αντιδρώντας στην ανακοίνωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας ότι έβαλε κατά αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν.

Σήμερα, τόσο το Κουβέιτ όσο και το Μπαχρέιν —χώρες στις οποίες σταθμεύουν ισχυρές αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις— γνωστοποίησαν ότι αναχαίτισαν εναέριες επιθέσεις. Λίγο αργότερα, ο ιρανικός στρατός ανέλαβε την ευθύνη, δηλώνοντας πως στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ.

«Ο εχθρός κινητοποιεί τις δυνάμεις του, ωστόσο ο στρατός μας παρακολουθεί στενά και με απόλυτη επαγρύπνηση κάθε του κίνηση», συμπλήρωσε ο στρατηγός Χατάμι.