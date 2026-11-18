Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην ανατολική Τουρκία, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με υπεραστικό λεωφορείο στον οδικό άξονα Βαν – Τατβάν, στην επαρχία Μπιτλίς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το φορτηγό με ιρανικές πινακίδες κυκλοφορίας έχασε τον έλεγχο εξαιτίας της ολισθηρότητας του δρόμου από τη βροχή. Στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω στο λεωφορείο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δέκα επιβάτες του λεωφορείου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινά νοσοκομεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τουρκικών μέσων, κανένας δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ιδιαίτερη εικόνα παρουσίασε και το οδόστρωμα μετά την πρόσκρουση. Από την καρότσα του φορτηγού έπεσαν δεκάδες βαρέλια, τα οποία περιείχαν υγρά υλικά που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή σαπουνιού, σκορπίζοντας το φορτίο στον δρόμο.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, ασθενοφόρα, πυροσβέστες και δυνάμεις της AFAD, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες, να ασφαλίσουν την περιοχή και να απομακρύνουν τα υλικά που είχαν χυθεί στο οδόστρωμα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή βίντεο/Χ/HaberReport