Το είπαν το …σουτ της σεζόν. Το είπαν σουτ για μη καρδιακούς . Το είπαν σουτ ηγέτη . Το μόνο σίγουρο είναι οτι ήταν ένα θρυλικό σουτ που έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό .

Ο Σάσα Βενζέκοφ 1,02 δευτερόλεπτα πριν την λήξη , πήρε την μπάλα που …ζύγιζε έναν τόνο , με πλάτη στο καλάθι γύρισε και έβαλε έτσι απλά …ένα τρίποντο . Τα υπολοιπα του αγώνα μοιάζουν μικρά. Ο Ολυμπιακός κέρδιζε με διαφορά το πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο παραδόθηκε . Μέχρι που στο τελευταίο δευτερόλεπτο μίλησε ξανά …. ο Σάσα . Για την ιστορία ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μακάμπι εκτός έδρας , 95-97.

Ας είμαστε ειλικρινείς, ήταν τυχερό το σουτ

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν εκείνος που έστειλε το παιχνίδι στην παράταση μετά το τρομερό του καλάθι από το κέντρο του γηπέδου, το οποίο και σχολίασε.

«Ας είμαστε ειλικρινείς, ήταν τυχερό το σουτ. Ένιωσα καλά όταν μπήκα στο παιχνίδι, αλλά κάναμε πολλά λάθη και δεν αξίζαμε να κερδίσουμε. Ωστόσο, η νίκη είναι νίκη. Στην παράταση πηγαίναμε πόντο-πόντο. Αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα μου, γιατί δεν τα παράτησε ποτέ.

Στην παράταση παίξαμε καλά, αλλά στην τέταρτη περίοδο δεν είχαμε την ίδια εικόνα και υποπέσαμε σε πολλά λάθη. Το σημαντικό είναι ότι πήραμε τη νίκη και τώρα μπορούμε να πάμε να παλέψουμε απέναντι στη Ρεάλ.

Οι δηλώσεις Μπαρτζώκα

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαν προβάδισμα διψήφιας διαφοράς, αλλά θεωρώ ότι το ροτέισιον που έχουμε, με 4 παίκτες μείον και με δύσκολα παιχνίδια στο πρωτάθλημα παίρνει ενέργεια από τους βασικούς μας παίκτες. Κάναμε πολλά λάθη και χάσαμε 18 αμυντικά ριμπάουντ, τα 13 εξ αυτών στην παράταση κι στην 4η περίοδο. Ήταν κομβικό. Ήταν κάποιες φάσεις, πέραν του τρελού σουτ του Βεζένκοφ.

Κάναμε ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουμε, κλέψαμε τη μπάλα, βρήκαμε ένα ελεύθερο σουτ που έβαλε ο Τζόζεφ και κερδίσαμε. Πρέπει να πω ότι έχουμε τον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη, τον καλύτερο παίκτη στην Ευρωλίγκα, έναν παίκτη που έχει κατακτήσει πολλές φορές το βραβείο του MVP, τον Σάσα Βεζένκοφ και απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί όλοι λένε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη».