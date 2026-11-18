Οι πρώτες φωτογραφίες με το νεογέννητο σε μάρσιπο στη Νέα Υόρκη

Οι πρώτες φωτογραφίες με το νεογέννητο σε μάρσιπο στη Νέα Υόρκη

Η Αν Χάθαγουεϊ έγινε μητέρα για τρίτη φορά, αποκτώντας ένα ακόμη παιδί με τον σύζυγό της, Άνταμ Σούλμαν.

Η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada» περπάτησε στους δρόμους της πόλης μαζί με φίλη της. Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, οι δύο γυναίκες συζητούσαν και γελούσαν, ενώ σταμάτησαν και για φωτογραφίες.

Το τρίτο παιδί στην οικογένεια Χάθαγουεϊ – Σούλμαν

Το νέο μέλος της οικογένειας έρχεται να προστεθεί στους δύο γιους του ζευγαριού, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ.

Η Αν Χάθαγουεϊ είχε γνωστοποιήσει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της στις 19 Ιουνίου, μέσα από ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram. «Μωρό μου, είμαι δική σου» είχε γράψει στη λεζάντα.

Η δήλωση της Αν Χάθαγουεϊ πριν από τη γέννα

Τον Οκτώβριο, η ηθοποιός είχε μιλήσει για την προσμονή της οικογένειας ενόψει του ερχομού του τρίτου παιδιού, αλλά και για τη μετάβαση που θα βίωναν οι δύο μεγαλύτεροι γιοι της.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι, είμαστε πανευτυχείς, αλλά αυτό στο οποίο εστιάζουμε πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι να απολαύσουμε το γεγονός ότι είμαστε ακόμη μια τετραμελής οικογένεια» είχε πει.

Πηγή Φωτογραφίας: X – TMZ