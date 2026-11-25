Δημόσια συγγνώμη από το προσωπικό της Nvidia ζήτησε χθες, Τρίτη, ο επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού Τζένσεν Χουάνγκ, παραδεχόμενος ότι παραβίασε τον εταιρικό κώδικα δεοντολογίας. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μόλις μία ημέρα μετά την επιστροφή του στο τιμόνι της εταιρείας, ο Χουάνγκ αποκάλυψε στους εργαζομένους ότι παρακολουθεί καθημερινά συνεδρίες ψυχοθεραπείας.

«Έκανα σοβαρά λάθη», παραδέχθηκε ο Χουάνγκ μιλώντας στη γενική συνέλευση που έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, όπως μεταδίδουν οι New York Times, επικαλούμενοι μαγνητοσκοπημένο υλικό από την εκδήλωση. «Απάτησα τη Λόρι, πλήγωσα τα παιδιά μου και, φυσικά, πλήγωσα όλους εσάς», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη σύζυγό του, με την οποία μετρούν πάνω από τέσσερις δεκαετίες κοινού βίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνιδρυτής της Nvidia είχε υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στις 11 Νοεμβρίου, στον απόηχο αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις — η μία με στέλεχος της εταιρείας και η άλλη με την Άλις Χουάνγκ, πρόσωπο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών ως ύποπτο για συνεργασία με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Επιστρέφοντας στα καθήκοντά του έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το γεγονός ότι ο ίδιος παραβίασε τους κανόνες δεοντολογίας στη διαμόρφωση των οποίων είχε πρωτοστατήσει, ενώ γνωστοποίησε ότι υποβάλλεται σε εντατική ψυχοθεραπεία διάρκειας μιάμισης ώρας κάθε ημέρα.

Το παρασκήνιο της επιστροφής και ο ρόλος του Λευκού Οίκου

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Nvidia διέψευσε τα σενάρια που ήθελαν την επαναφορά του να οφείλεται σε πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Όπως διευκρίνισε, το διοικητικό συμβούλιο έλαβε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι ο ίδιος δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα, μιλώντας στο δίκτυο CNBC, ότι είχε πράγματι επικοινωνία με το Δ.Σ. της εταιρείας αναφορικά με την επιστροφή του Χουάνγκ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, ο Χουάνγκ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την κυβέρνηση Τραμπ, καθώς η άμεση ενημέρωση που παρείχε στη Nvidia από τις υπηρεσίες πληροφοριών υπήρξε καθοριστική ώστε το συμβούλιο να ψηφίσει υπέρ της παραμονής του. Τέλος, όπως αναφέρει η οικονομική εφημερίδα, ο Χουάνγκ ενημέρωσε τη συνέλευση ότι εφεξής τα ανώτερα στελέχη που αναφέρονται απευθείας σε εκείνον θα υποβάλλουν τακτικές αξιολογήσεις στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τη συμπεριφορά του.