Αίτημα αναστολής της εκτέλεσής του υπέβαλε χθες, Τρίτη, ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή ο Νιντάλ Χασάν, ο πρώην ταγματάρχης του αμερικανικού στρατού που έχει καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία 13 ανθρώπων το 2009. Η εκτέλεση του πρώην στρατιωτικού ψυχιάτρου είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα στη στρατιωτική βάση του Φορτ Χουντ, στον τόπο του εγκλήματος.

Ο Χασάν, ο οποίος κρατείται στις στρατιωτικές φυλακές Φορτ Λέβενγουορθ στο Κάνσας, ζητά παράταση χρόνου προκειμένου να προετοιμάσει νέα προσφυγή κατά της καταδικαστικής απόφασης, επικαλούμενος παραβίαση των δικαιωμάτων του. Εάν το αίτημά του γίνει δεκτό, η διαδικασία θα μπορούσε να παγώσει για μήνες ή ακόμη και για χρόνια. Την υπόθεση αναμένεται να εξετάσει σήμερα το πρωί ο ομοσπονδιακός δικαστής Άντονι Μάτιβι.

Η έγκριση Τραμπ και η αναδίπλωση για τη ζωντανή μετάδοση

Τον περασμένο Οκτώβριο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για την εκτέλεση του Χασάν διά τυφεκισμού, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ κακό και μοχθηρό άνθρωπο». Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε προαναγγείλει την άνευ προηγουμένου ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση της εκτέλεσης, ωστόσο το σχέδιο αυτό ακυρώθηκε τελικά από τον ίδιο τον Τραμπ έπειτα από θύελλα αντιδράσεων.

Σε περίπτωση που η ποινή εκτελεστεί, ο Χασάν θα γίνει ο πρώτος κρατούμενος που οδηγείται σε στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα στις ΗΠΑ από το 1945.

Το χρονικό της επίθεσης και οι νομικοί ισχυρισμοί

Στις 3 Δεκεμβρίου 2009, ο αμερικανικής υπηκοότητας και παλαιστινιακής καταγωγής Χασάν άνοιξε πυρ σε ιατρική μονάδα της βάσης Φορτ Χουντ, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους, προτού πέσει ο ίδιος από τα πυρά της στρατονομίας, μένοντας έκτοτε παράλυτος από το στήθος και κάτω.

Το 2013 καταδικάστηκε από στρατοδικείο σε θάνατο για 13 ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης, σε μια δίκη όπου επέλεξε να υπερασπιστεί ο ίδιος τον εαυτό του. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο πρόεδρος του δικαστηρίου του είχε απαγορεύσει να ισχυριστεί ότι έδρασε δικαιολογημένα, υποστηρίζοντας δήθεν τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν απέναντι στον αμερικανικό στρατό.

Στη νέα του προσφυγή, ο Χασάν υποστηρίζει ότι η απαγόρευση προβολής του συγκεκριμένου υπερασπιστικού ισχυρισμού παραβίασε το συνταγματικό του δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Επιπλέον, κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Πιτ Χέγκσεθ ότι παραβίασαν τους στρατιωτικούς κανονισμούς κατά τον ορισμό της ημερομηνίας εκτέλεσης, επικαλούμενος και τη σχεδιαζόμενη ζωντανή μετάδοση του θανάτου του. Σημειώνεται ότι το 2025 το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε απορρίψει προηγούμενο αίτημά του για επανεξέταση της υπόθεσης.