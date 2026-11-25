Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν –ανάμεσά τους και ένα παιδί– έπειτα από ρωσική αεροπορική επιδρομή στην περιφέρεια της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, το βράδυ της Τρίτης. Όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ, από το πλήγμα προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές σε οχήματα, κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Την ίδια νύχτα, η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε στόχος ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones). Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο πολίτες και ξέσπασε φωτιά σε πολυώροφο κτίριο.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Κλίτσκο, συντρίμμια από καταρριφθέν drone έπεσαν σε κεντρική συνοικία της πόλης, προκαλώντας πυρκαγιά στους δύο πρώτους ορόφους 16ώροφης πολυκατοικίας, ενώ δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters που βρίσκονται στην πόλη ανέφεραν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις.