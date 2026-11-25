Σαουδαραβικά αεροπορικά πλήγματα φέρεται να έπληξαν το λιμάνι της Αλ-Χουντάιντα στην Υεμένη, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθι, στο πλαίσιο αντιποίνων για την επίθεση, που εξαπέλυσαν οι τελευταίοι την προηγούμενη ημέρα εναντίον του ψηλότερου ουρανοξύστη στο Ριάντ.

Η επίθεση σηματοδοτεί νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι, με την Υεμένη να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο των στρατιωτικών εξελίξεων στην περιοχή.

Το λιμάνι της Αλ-Χουντάιντα αποτελεί στρατηγικής σημασίας εγκατάσταση για την Υεμένη, καθώς λειτουργεί ως βασική πύλη εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και εμπορικών αγαθών στη χώρα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν ή ενδεχόμενες απώλειες από τα σαουδαραβικά πλήγματα.