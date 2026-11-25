Με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχήθηκε ο Τζον Τραβόλτα στον γιο του, Μπέντζαμιν, ο οποίος συμπλήρωσε 16 χρόνια ζωής.

Ο διάσημος ηθοποιός μοιράστηκε προχθες, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μια κοινή φωτογραφία με τον γιο του. Στο στιγμιότυπο, οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί στον φακό, με τον Τζον Τραβόλτα να κρατά τον 16χρονο στην αγκαλιά του.

Συνοδεύοντας τη φωτογραφία με ένα συγκινητικό μήνυμα, ο ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη του για τον γιο του, γράφοντας: «Μπεν! Είσαι η ηλιαχτίδα της ζωής μου! Χρόνια πολλά, γιε μου! Σ’ αγαπώ».