Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Λούισβιλ του Κεντάκι, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή, λίγο πριν φτάσει στο αεροδρόμιο Bowman Field. Η πτώση καταγράφηκε από κάμερα κουδουνιού σπιτιού, με το βίντεο να αποτυπώνει τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Το αεροσκάφος τύπου Beechcraft A36 παρουσίασε απώλεια ισχύος στον κινητήρα κατά την προσέγγισή του στο αεροδρόμιο. Ο πιλότος αντιλήφθηκε ότι δεν θα κατάφερνε να φτάσει στον διάδρομο και ενημέρωσε μέσω ασυρμάτου για την επικείμενη πτώση.

«Δεν θα καταφέρω να φτάσω στο αεροδρόμιο. Θα πέσω πάνω στα σπίτια. Θα προσπαθήσω να αποφύγω ό,τι μπορώ», φέρεται να είπε λίγο πριν από τη συντριβή.

Το αεροπλάνο έπεσε περίπου 800 μέτρα πριν από τον διάδρομο προσγείωσης, σε σημείο όπου βρίσκονται κατοικίες.

Οι δύο άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο ένας υπέστη τραύματα απειλητικά για τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά.

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρισκόταν και ένας σκύλος, ο οποίος επέζησε από τη συντριβή και βρίσκεται πλέον υπό τη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών προστασίας ζώων.