Ένα διαφορετικό χριστουγεννιάτικο ταξίδι ετοιμάζεται να προσφέρει η Βρετανία από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2026. Το περίφημο «Train of Lights» επιστρέφει στο Ντέβον, με ένα παλιό ατμοκίνητο τρένο να μετατρέπεται σε ένα κινούμενο υπερθέαμα φωτισμού.

Η διαδρομή ξεκινά από το Πέιντον (Paignton) και φτάνει μέχρι το Κίνγκσγουερ (Kingswear), περνώντας από τοπία που έχουν μεταμορφωθεί με χιλιάδες χριστουγεννιάτικα φώτα. Τα ιστορικά βαγόνια είναι διακοσμημένα τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό τους.

Το εντυπωσιακότερο μέρος της διαδρομής βρίσκεται στο φωτισμένο δάσος, μέσα από το οποίο περνά το τρένο, με ειδικές εγκαταστάσεις και θεματικές εικόνες να δημιουργούν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια, οι επιβάτες αντικρίζουν τα φωτισμένα σημεία κατά μήκος του ποταμού Νταρτ.

Η συνολική εμπειρία διαρκεί περίπου 80 λεπτά και απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Υπάρχει επίσης ξεχωριστή επιλογή εισιτηρίου με επίσκεψη του Άγιου Βασίλη, ο οποίος μοιράζει δώρα στα παιδιά.

Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε επιλεγμένες ημερομηνίες, με αναχωρήσεις από τον σταθμό Queen’s Park στο Πέιντον. Απαραίτητη είναι η έγκαιρη κράτηση, καθώς οι θέσεις είναι συγκεκριμένες.

Για ακόμη μία χρονιά, το Train of Lights επιχειρεί να κάνει το χριστουγεννιάτικο ταξίδι εξίσου μαγικό με τον ίδιο τον προορισμό.

Πηγή βίντεο//X (Twitter)/ABC