Δύο Λίβυοι στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους, αφού υπέκυψαν στα τραύματά τους από τις επιθέσεις εναντίον δύο ρωσικών πλοίων στη Βεγγάζη, στην ανατολική Λιβύη, στις 22 Νοεμβρίου.

Την ευθύνη για την επιχείρηση ανέλαβε η Ουκρανία, ενώ οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν τους θανάτους τους.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και υποδιοικητής των Λιβυκών Αραβικών Ενόπλων Δυνάμεων. Με ανάρτησή του στο Facebook, απέτισε φόρο τιμής στους δύο στρατιωτικούς, χαρακτηρίζοντάς τους ήρωες των ναυτικών δυνάμεων της χώρας.

Όπως ανέφερε, οι δύο άνδρες υπέκυψαν στα τραύματά τους, τα οποία υπέστησαν κατά την εκτέλεση του εθνικού τους καθήκοντος, όταν δέχθηκε επίθεση η ναυτική βάση της Βεγγάζης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο επικεφαλής της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης, Οσάμα Χαμάντ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων. Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, απέδωσε τον θάνατο των δύο στρατιωτικών στην ουκρανική επίθεση εναντίον του λιμανιού της πόλης.