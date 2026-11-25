Αίσιο τέλος είχε η πολύωρη ομηρία σε σούπερ μάρκετ στην Καρθαγένη της Κολομβίας. Οι δυνάμεις ασφαλείας εισέβαλαν στο κατάστημα σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, απελευθερώνοντας όλους τους ομήρους. Ένας από τους ενόπλους σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση.

Η υπόθεση ξεκίνησε εχθές, όταν ομάδα ένοπλων ανδρών κατέφυγε σε κατάστημα, μετά από αποτυχημένη απόπειρα ληστείας θωρακισμένου οχήματος μεταφοράς χρημάτων.

Οι δράστες κράτησαν αρχικά περίπου 30 ανθρώπους ως ομήρους, μεταξύ των οποίων εργαζόμενους και πελάτες του σούπερ μάρκετ. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης αντιπαράθεσης με την αστυνομία, ορισμένοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Ωστόσο, περίπου 20 άνθρωποι παρέμεναν μέσα στο κατάστημα, όταν ξεκίνησε η τελική επιχείρηση.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ισχυρές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις περικύκλωσαν το κτίριο. Ακολούθησαν εκρήξεις και έφοδος ειδικών μονάδων, με αποτέλεσμα να τερματιστεί η ομηρία έπειτα από περίπου 17 ώρες.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ανακοίνωσε ότι όλοι οι όμηροι διασώθηκαν. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Καρθαγένης, οι άνθρωποι είναι ασφαλείς και θα υποβληθούν σε ιατρικούς ελέγχους πριν επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

Ένας από τους απαγωγείς έπεσε νεκρός κατά την αστυνομική επιχείρηση. Οι αρχές είχαν αποδώσει την υπόθεση σε κοινούς εγκληματίες και όχι σε κάποια ένοπλη αντάρτικη οργάνωση.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να παραμείνουν όμηροι στα χέρια των δραστών, βάζοντας τέλος σε μια κρίση που κράτησε σε αγωνία ολόκληρη την πόλη.