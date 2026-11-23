Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις με ουκρανικά ναυτικά drones εναντίον ρωσικών πλοίων ανοιχτά των ακτών της Λιβύης.

Όπως δήλωσε, η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση της ρωσικής κορβέτας Merkuriy, την καταστροφή ενός ελικοπτέρου Ka-27 και τον πλήγμα στο φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο χαρακτήρισε μέσο μεταφοράς όπλων.

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης, υπό τον Οσάμα Χαμάντ, απευθύνθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητώντας διεθνή έρευνα για το περιστατικό.

Η σημασία της Βεγγάζης για τη ρωσική παρουσία

Η επίθεση στα ανοικτά της Βεγγάζης τοποθετείται σε μια περιοχή με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για τη Ρωσία. Η Μόσχα διατηρεί στενές σχέσεις με τις αρχές που ελέγχουν την ανατολική Λιβύη και χρησιμοποιεί το λιμάνι της Βεγγάζης για ανεφοδιασμό ρωσικών μισθοφορικών δυνάμεων στην Αφρική, καθώς και ως βάση στη Μεσόγειο.

Η σημασία αυτής της παρουσίας έχει ενισχυθεί μετά την απώλεια ρωσικών βάσεων στη Συρία.

Οι επιπτώσεις για τη ναυσιπλοΐα και τη Λιβύη

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία για πιθανή μεταφορά των συνεπειών του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας στη Μεσόγειο. Παρατηρητές προειδοποιούν ότι η ένταση μπορεί να κλιμακωθεί, να επιβαρύνει τις εσωτερικές διαιρέσεις της Λιβύης και να ενισχύσει τους κινδύνους για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Εκφράζονται επίσης φόβοι ότι ενδεχόμενη ρωσική αντίδραση θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη περιφερειακή ή διεθνή αντιπαράθεση.

Δυνάμεις του λιβυκού στρατού συνεχίζουν επιχειρήσεις έρευνας και επιτήρησης κατά μήκος των ακτών της Βεγγάζης. Οι επιχειρήσεις αυτές ακολούθησαν την αποτροπή τρίτης επίθεσης με μη επανδρωμένα σκάφη χθες το βράδυ.

Η προσφυγή της κυβέρνησης Χαμάντ στον ΟΗΕ

Η κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης, η οποία έχει οριστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τελεί υπό τον Οσάμα Χαμάντ, υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ζήτησε να διεξαχθεί διεθνής έρευνα για τις επιθέσεις και τις συνθήκες υπό τις οποίες προετοιμάστηκαν και εκτοξεύθηκαν τα μη επανδρωμένα σκάφη.

Ειδικότερα, η λιβυκή κυβέρνηση ζήτησε να ερευνηθούν οι υποψίες χρήσης στρατιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών στη δυτική Λιβύη για την προετοιμασία και την εξαπόλυση των drones. Κάλεσε επίσης τις αρμόδιες διεθνείς Αρχές να εντοπίσουν τα σημεία εκτόξευσης, τις δυνάμεις που χειρίστηκαν τα drones και όσους παρείχαν στρατιωτική ή υλικοτεχνική υποστήριξη.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Χαμάντ ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη να εξακριβώσουν εάν βρίσκονται στη Λιβύη ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό, εμπειρογνώμονες ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Κίεβο. Κάλεσε, τέλος, την ουκρανική κυβέρνηση να δώσει επίσημες διευκρινίσεις για τις δραστηριότητές της στη λιβυκή επικράτεια.

Πηγή Βίντεο: X – Volodymyr Zelenskyy