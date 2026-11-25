Η στιγμή που κύμα παρασέρνει άνδρα μαζί με τον σκύλο του

Η στιγμή που κύμα παρασέρνει άνδρα μαζί με τον σκύλο του ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Cannon Beach Police Department- FACEBOOK

Στιγμές αγωνίας έζησε ένας άνδρας με τον σκύλο του στην πόλη Κάνον Μπιτς, στην πολιτεία του Όρεγκον όταν κύμα παρέσυρε τον ίδιο και τον σκύλο του. Το περιστατικό καταγράφηκε με βίντεο και έγινε γνωστό από την τοπική αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί και συνδέεται με γνωστό καιρικό φαινόμενο της περιοχής. Ειδικότερα, οι παλίρροιες “King Tides” είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, όπως και φάνηκε, καθώς η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, με αποτέλεσμα τα κύματα να αγγίζουν μεγαλύτερο μέρος της ακτής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας, ένας αστυνομικός του Cannon Beach προσέγγισε έναν άνδρα και τον σκύλο του, αφού τον παρατήρησε να οδηγεί στην παραλία, ακριβώς νότια του Tolovana Wayside. Ο άνδρας ανέφερε ότι ήθελε να δει καλύτερα τις “Βασιλικές Παλίρροιες”.

Οι αρχές του έδωσαν κλήση για οδήγηση στην ακτή του ωκεανού και τον προειδοποίησε να παραμείνει μακριά από την παραλία και να παρατηρεί τις παλίρροιες από ασφαλή απόσταση, λόγω της εξαιρετικά απρόβλεπτης φύσης τους.

Ωστόσο, περίπου δύο ώρες αργότερα το Αστυνομικό Τμήμα Cannon Beach και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Cannon Beach κλήθηκαν στην περιοχή του Ecola Creek έπειτα από αναφορά ότι ένα άτομο και ο σκύλος του παρασύρθηκαν από τα κύματα.

Όταν έφτασαν οι αρχές διαπίστωσαν ότι το άτομο που παρασύρθηκε, ήταν ο άνδρας όπου είχαν προειδοποιήσει για τις παλίρροιες.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο άνδρας στεκόταν στα σκαλιά της προβλήτας προς την παραλία, επιτρέποντας στον σκύλο του, που ήταν δεμένος με λουρί, να περπατά στην άμμο κοντά στο νερό, όταν ένα κύμα τον παρέσυρε από τα σκαλιά.

Ευτυχώς, τόσο ο άνδρας όσο και ο σκύλος του κατάφερα να ξεφύγουν από τα κύματα, χωρίς κάποιον τραυματισμό.