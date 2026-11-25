Η ατάκα για την επιτυχία του που άναψε «φωτιές» στα σχόλια για Ντέιβιντ και Βικτόρια

Η ατάκα για την επιτυχία του που άναψε «φωτιές» στα σχόλια για Ντέιβιντ και Βικτόρια

Μια μεθυσμένη βραδιά με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, στάθηκε η αφορμή για τη δημιουργία της καυτερής σάλτσας του Μπρούκλιν Μπέκαμ.

Ο 27χρονος αποκάλυψε ότι οι δυο τους έφτιαξαν μαζί τη συνταγή πριν από περίπου πέντε χρόνια, ενώ σήμερα εκείνη αποτελεί βασικό στήριγμα στα επαγγελματικά του βήματα.

Μιλώντας στο Entertainment Tonight, ο Μπρούκλιν ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο στηρίζει ο ένας τον άλλον στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Όπως είπε, είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής ο ένας του άλλου, ενώ αναγνώρισε ανοιχτά τη συμβολή της Νίκολα στην πορεία της επιχείρησής του.

«Χωρίς εκείνη δεν θα είχα φτάσει εδώ που είμαι σήμερα με την καυτερή σάλτσα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι όταν η σύζυγός του συμμετέχει σε γυρίσματα ταινίας, ο ίδιος βρίσκεται κοντά της, προσπαθώντας να τη βοηθήσει όσο μπορεί.

Τα σχόλια για τους Μπέκαμ και η οικογενειακή διαφωνία

Η αναφορά του Μπρούκλιν στη σύζυγό του προκάλεσε σχόλια κάτω από το βίντεο της συνέντευξης. Ορισμένοι χρήστες παρατήρησαν ότι δεν έκανε καμία αναφορά στους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ. Άλλοι υποστήριξαν ότι το διάσημο επώνυμό του είχε ήδη συμβάλει στην προβολή της Cloud23. «Δεν θα την είχε γνωρίσει καν αν δεν ήταν Μπέκαμ», έγραψε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής για τη Νίκολα.

Την ίδια ώρα, το επώνυμο Μπέκαμ παραμένει στο επίκεντρο της οικογενειακής διαφωνίας. Τον Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν είχε ισχυριστεί ότι οι γονείς του τον πίεσαν, πριν από τον γάμο του, να υπογράψει συμφωνία για την εμπορική χρήση του ονόματός του.

Από την πλευρά του, πρόσωπο από το περιβάλλον της οικογένειας έδωσε διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία αποσκοπούσε στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στις εμπορικές συνεργασίες των γονιών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Βικτόρια έχει πλέον ξεκινήσει τις διαδικασίες ώστε τα εμπορικά σήματα που είχε κατοχυρώσει για τα ονόματα των τριών γιων της να περάσουν στους ίδιους, με την ανανέωσή τους να αναμένεται τον Δεκέμβριο.

Πηγή Φωτογραφίας: YouTube – Entertainment Tonight