Κωνσταντινούπολη – Δύο νεκροί από τις πλημμύρες

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη, όταν η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την πόλη προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες. Νεκρός είναι ένας 14χρονος, ο οποίος υπέστη ηλεκτροπληξία σε πλημμυρισμένο πάρκο, καθώς και ένας 34χρονος που έπεσε σε δρόμο καλυμμένο με νερά.

Πηγή βίντεο /X (Twitter) -turkiyetodaycom

Η κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη έγινε ιδιαίτερα δύσκολη. Αυτοκίνητα βυθίστηκαν, κατοικίες πλημμύρισαν και πολίτες εγκλωβίστηκαν σε διάφορα σημεία. Επιπλέον 43 πτήσεις εκτράπηκαν εξαιτίας των προβλημάτων στις αερομεταφορές.

Εγκλωβίστηκαν εκατοντάδες άνθρωποι

Ανάμεσα στους εγκλωβισμένους βρέθηκαν ο τραγουδιστής Μουράτ Μποζ και η ηθοποιός Ντεμέτ Οζντεμίρ. Οι δύο καλλιτέχνες ζήτησαν βοήθεια από στούντιο, όπου είχαν παγιδευτεί εκατοντάδες άνθρωποι.

Συνεργεία έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν σε όλη την πόλη για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και την παροχή βοήθειας στους κατοίκους.

Κλειστά σχολεία και έκκληση για προσοχή

Σήμερα οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία των σχολείων, ενώ κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τις περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο από πλημμύρες.

Οι ζημιές σε δρόμους και κατοικίες, σε συνδυασμό με τα προβλήματα στις μετακινήσεις, δυσκολεύουν την επιστροφή της πόλης στην κανονικότητα.