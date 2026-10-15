Ουκρανία: Δύο νεκροί από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η ανακοίνωση του περιφερειακού κυβερνήτη

Τον θάνατο των δύο ανθρώπων γνωστοποίησε ο περιφερειακός κυβερνήτης, Ολεξάντρ Χάνζα. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

Ο κυβερνήτης ενημέρωσε για τις συνέπειες των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, δίνοντας στη δημοσιότητα την είδηση για τους νεκρούς και τους τραυματισμένους.

Πηγή Φωτογραφίας: Olga Patlyuk – X