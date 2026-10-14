Κωνσταντινούπολη- Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία, άνθρωποι παλεύουν με τα ορμητικά νερά

Σκηνές χάους στην τουρκική μεγαλούπολη μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Άνθρωποι παρασύρονται από τα νερά, επιβάτες παγιδεύονται σε λεωφορείο και ένας 14χρονος χάνει τη ζωή του.

Εφιαλτικές εικόνες καταγράφονται στην Κωνσταντινούπολη, όπου η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο Χ αποτυπώνουν την έκταση των πλημμυρών και τον κίνδυνο για κατοίκους και περαστικούς.

Σε ένα από τα βίντεο, επιβάτες λεωφορείου βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα στο όχημα, καθώς τα νερά ανεβαίνουν επικίνδυνα. Για να σωθούν, ανεβαίνουν πάνω στα καθίσματα και προσπαθούν να βρουν διέξοδο από την οροφή.

Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν δρόμο στο κέντρο της πόλης. Κατάφεραν, ωστόσο, να φτάσουν κολυμπώντας σε ασφαλές σημείο, σύμφωνα με την ανάρτηση που συνοδεύει το σχετικό βίντεο.

Νεκρός 14χρονος από ηλεκτροπληξία

Την ίδια ώρα, τραγωδία σημειώθηκε στη συνοικία Μπαλάτ, στην περιοχή Φατίχ. Ο 14χρονος Μαχμούτ Ισιλντάκ έχασε τη ζωή του, όταν υπέστη ηλεκτροπληξία πατώντας σε λιμνάζοντα νερά.

Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς οι πλημμύρες δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους στους δρόμους και στους δημόσιους χώρους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ανήλικος ήρθε σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα αναμένεται να διερευνηθούν.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Κωνσταντινούπολης, με πλημμυρισμένους δρόμους και επικίνδυνες συνθήκες για πεζούς και οδηγούς.

Οι εικόνες που καταγράφονται αποτυπώνουν μια πόλη που δοκιμάζεται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.