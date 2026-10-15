Θρίλερ στα Στενά του Ορμούζ: Βυθίστηκε πλοίο με 2.500 κοντέινερ

Φωτιά, έκρηξη και βύθιση σε μία από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες ζώνες του πλανήτη. Το Ιράν κάνει λόγο για πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη, ενώ παραμένουν ερωτήματα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή βίντεο /X (Twitter) – HormuzLetter

Στον βυθό κατέληξε φορτηγό πλοίο που μετέφερε περισσότερα από 2.500 κοντέινερ, στα νότια των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιρανικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, το πλοίο προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η φωτιά φέρεται να επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η βύθιση.

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι το πλοίο κινούνταν σε διαδρομή που είχε χαρακτηρίσει «μη εξουσιοδοτημένη και επικίνδυνη».

Προειδοποίησε, παράλληλα, τα υπόλοιπα σκάφη να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά στην περιοχή, καθώς κοντέινερ παρέμεναν να επιπλέουν στη θάλασσα.

Ερωτήματα για το φορτίο και το πλήρωμα

Οι πρώτες αναρτήσεις συνδέουν το φορτίο με αρώματα πολυτελείας και κινητά τηλέφωνα iPhone που φέρεται να είχαν φορτωθεί στο Ντουμπάι. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα, υπάρχουν διαφορετικές αναφορές για τα αίτια του περιστατικού. Ναυτιλιακές αρχές έχουν καταγράψει επιθέσεις με άγνωστα βλήματα σε πλοία της περιοχής, χωρίς να επιβεβαιώνουν την εκδοχή της νάρκης.

Το συμβάν εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ένα πέρασμα ζωτικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο.

Πηγή βίντεο /X (Twitter) – AJEnglish