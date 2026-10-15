Τραγωδία στο Πακιστάν: 28 νεκροί από την κατάρρευση σχολείου

Ανάμεσά τους παιδιά κάτω των 13 ετών

Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός στην Πεσαβάρ. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται μία δασκάλα, ενώ όλοι οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους ήταν κάτω των 13 ετών.

Στους 28 ανήλθαν οι νεκροί από την κατάρρευση της οροφής ιδιωτικού σχολείου στην Πεσαβάρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Την αύξηση του αριθμού των θυμάτων ανακοίνωσε εκπρόσωπος τοπικού νοσοκομείου.

Πηγή βίντεο//X (Twitter) – SajjadTarakzai

Αρχικά, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για 16 νεκρούς μαθητές. Στη συνέχεια, ο απολογισμός αυξήθηκε, καθώς οι διασώστες συνέχιζαν τις έρευνες στα συντρίμμια.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και μία εκπαιδευτικός. Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ υπήρχαν φόβοι ότι και άλλα παιδιά παρέμεναν εγκλωβισμένα κάτω από τα χαλάσματα.

Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Στο σημείο επιχειρούν σωστικά συνεργεία, απομακρύνοντας κομμάτια της οροφής και ερείπια για να προσεγγίσουν πιθανούς επιζώντες.

Πηγή βίντεο//X (Twitter) – NewsArenaIndia

Μέχρι στιγμής, τα αίτια της κατάρρευσης δεν έχουν διευκρινιστεί. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να εξετάσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος και την κατάσταση του κτιρίου.

Οι καταρρεύσεις κτιρίων αποτελούν επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στο Πακιστάν, όπου έχουν καταγραφεί περιστατικά που συνδέονται με ανεπαρκή υλικά κατασκευής και πλημμελή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.