Αλβανία: Δεύτερη ημέρα βίαιων επεισοδίων με την Αστυνομία

Έκκληση για αποκλιμάκωση της κατάστασης και για ηρεμία απευθύνουν κυβερνητικά στελέχη στην Αλβανία, ενώ η κατάσταση στην πρωτεύουσα, παραμένει έκρυθμη.

Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους των Τιράνων, οι διαδηλωτές συνεχίζουν τις επιθέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα όπου έκαψαν περιπολικό, ενώ έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής , αλλά η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλμπάνα Κότιου, δήλωσε ότι η χώρα, έχει πληρώσει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για το χάος στο παρελθόν.

Ο υπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για την Αστυνομία, Έρβιν Ντέμο, σε δηλώσεις του υπονόησε πως η κατάσταση είναι υποκινούμενη από ξένα κέντρα, ότι ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούνιο και τώρα χρησιμοποιούνται ως όχημα οι φοιτητές.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας Φέρουν Χότζα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζει ότι αυτές οι σκηνές βλάπτουν την εικόνα της Αλβανίας και εγείρουν αμφιβολίες για την πρόοδο στην ΕΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα έχει κάνει σημαντικά βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κερδίζοντας διεθνή εμπιστοσύνη και σεβασμό, ενώ η βία υπονομεύει την αντίληψη της Αλβανίας ως ασφαλή χώρα για τους τουρίστες και τους επενδυτές και σκιάζει την πρόοδο προς την ένταξη στην ΕΕ.

PHOTO/ Ap- Hameraldi Agolli

Πηγή: sh.com / TiranaReport / AP