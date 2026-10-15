Ζελένσκι προς Τραμπ: «Μην παίρνετε το μέρος του επιτιθέμενου»

Έκκληση προς την Ουάσινγκτον να στηρίξει το Κίεβο απευθύνει ο Ουκρανός πρόεδρος, με φόντο τη νέα ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ και την αμερικανική κυβέρνηση έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας ξεκάθαρη στάση απέναντι στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τις ΗΠΑ να μη σταθούν στο πλευρό εκείνου που επιτίθεται, αλλά να στηρίξουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και την προστασία των ανθρώπινων ζωών.

«Έχουμε ανάγκη από ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ εκ μέρους των εταίρων μας», έγραψε χαρακτηριστικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη λέξη «ειλικρίνεια» με κεφαλαία γράμματα.

Νέο μήνυμα με αποδέκτη την Ουάσινγκτον

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο νέας έντασης στις σχέσεις του Κιέβου με την κυβέρνηση Τραμπ. Ο Ζελένσκι ζητά από τους Αμερικανούς να στηρίξουν έμπρακτα την ουκρανική προσπάθεια για τον τερματισμό της σύγκρουσης, με εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα του.

Η χρήση κεφαλαίων στην ανάρτηση παραπέμπει στο χαρακτηριστικό ύφος των δημοσιεύσεων του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, προσδίδοντας μεγαλύτερη έμφαση στο μήνυμα του Ουκρανού προέδρου.