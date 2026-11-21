Στο Τέξας εκτελέστηκε χθες ένας θανατοποινίτης, έπειτα από ανεπιτυχείς προσπάθειες που κράτησαν πάνω από μία ώρα, στη διάρκεια των οποίων ο ίδιος φώναζε ότι πονούσε, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Πρόκειται για τον 70χρονο Ρεϊνάλντο Ντενς, ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τη δολοφονία του 53χρονου κοσμηματοπώλη Τζάνος Σουτς, κατά τη διάρκεια ληστείας στο Χιούστον το 1996. Η εκτέλεση έγινε χθες το βράδυ με πεντοβαρβιτάλη. Πρόκειται για την ίδια ουσία που είχε χρησιμοποιηθεί δύο φορές στις 30 Σεπτεμβρίου στο Τενεσί στην περίπτωση της Κρίστα Πάικ, η οποία είχε επιζήσει και από τις δύο θανατηφόρες ενέσεις — ένα πρωτοφανές περιστατικό που άνοιξε ξανά τη συζήτηση στις ΗΠΑ σχετικά με τη θανατική ποινή και τις μεθόδους εφαρμογής της.

Ο αιδεσιμότατος Τζεφ Χουντ, πνευματικός σύμβουλος του Ντενς που βρισκόταν στις φυλακές του Χάντσβιλ, εξέφρασε τη βαθιά του λύπη κάνοντας λόγο για μια «αποτυχημένη εκτέλεση». Όπως ανέφερε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κρατούμενος ούρλιαξε επανειλημμένα από τον πόνο, προσθέτοντας πως «αυτό δεν έπρεπε να συμβεί».

Τις φωνές του επιβεβαίωσε και ο Σον Τιρ, εισαγγελέας της κομητείας Χάρις (όπου ανήκει το Χιούστον). Ωστόσο, ο ίδιος υποστήριξε ότι η διαδικασία κράτησε «λίγο παραπάνω από δέκα λεπτά» από τη στιγμή που έγινε η έγχυση του φαρμάκου. Τελικά, ο θάνατος του Ντενς διαπιστώθηκε στις 19:08 τοπική ώρα, περισσότερο από μία ώρα μετά την έναρξη της διαδικασίας.

Από την πλευρά της, η Αμάντα Ερνάντες, εκπρόσωπος του Τμήματος Σωφρονιστικών Αρχών του Τέξας, διέψευσε κατηγορηματικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι υπήρξε αποτυχία, τονίζοντας ότι τηρήθηκαν κατά γράμμα τα πρωτόκολλα. Σε δήλωσή της εξήγησε ότι οι φλεβοκαθετήρες τοποθετήθηκαν στα πιο κατάλληλα διαθέσιμα σημεία (στο αριστερό πόδι και στην αριστερή πλευρά του λαιμού) και σημείωσε πως ο κρατούμενος παραπονιόταν για πόνο σε σημεία όπου δεν είχαν γίνει τρυπήματα, αλλά και «πριν του χορηγηθεί οποιαδήποτε ουσία». Σύμφωνα με την ίδια, η χορήγηση του θανατηφόρου διαλύματος άρχισε στις 18:52 και ο θάνατος επήλθε 16 λεπτά αργότερα, στις 19:08.

Η δυσκολία εντοπισμού κατάλληλης φλέβας αποτελεί συχνό αίτιο καθυστερήσεων ή και αναβολών στις εκτελέσεις με θανατηφόρα ένεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την αρχή του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 39 εκτελέσεις στη χώρα, όλες με αυτή τη μέθοδο.