Σε «εξαιρετικό κλίμα» πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, η συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, με βασικό θέμα συζήτησης την ανάσχεση της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

«Συζητήσαμε την ανάγκη συνεργασίας ώστε να σταματήσουμε τη διάδοση της πυρηνικής απειλής σε όλο τον πλανήτη. Ειδικότερα, εξετάσαμε διεξοδικά πώς θα εγγυηθούμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Είναι τρελοί. Δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παράλληλα, μια ημέρα μετά την τριμερή σύνοδο στην Κίνα, ο Τραμπ τόνισε από τον Λευκό Οίκο ότι οι «φανταστικές» προσωπικές σχέσεις που διατηρεί με τον Σι και τον Πούτιν θωρακίζουν την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. «Έχω φανταστικές σχέσεις με τον Πούτιν, και αυτό είναι πολύ θετικό. Έχω φανταστικές σχέσεις με τον Σι. Αυτό είναι καλό και η χώρα μας είναι ασφαλέστερη χάρη σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνομιλίες για το Ουκρανικό στη Σεντζέν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης σήμερα ότι είχε πολύ εποικοδομητικές επαφές με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία κατά την παραμονή τους στην Κίνα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν επιθυμεί να ανοίξει η συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας προτού υπάρξει συμφωνία.

«Κάνουμε πολύ καλές συζητήσεις. Πιστεύω ότι υπάρχουν όντως πολλές πιθανότητες να φτάσουμε σε συμφωνία», ανέφερε ο Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, μετά την επιστροφή του από την Ασία, όπου συναντήθηκε τόσο με τον Ρώσο όσο και με τον Κινέζο πρόεδρο.

Ο Τραμπ είχε κατ’ ιδίαν τετ-α-τετ με τον Πούτιν —τον οποίο χαρακτήρισε «φίλο»— στο περιθώριο της συνόδου του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν. Όπως διαβεβαίωσε, ο Ρώσος πρόεδρος έδειξε διάθεση για διπλωματική επίλυση της κρίσης, εκφράζοντας «με σαφήνεια την επιθυμία του να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία μέσω της διπλωματίας». Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι η εξεύρεση λύσης είναι «πραγματικά δύσκολη», επειδή «ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν τρέφουν τεράστιο μίσος ο ένας για τον άλλον».

Επαναλαμβάνοντας τη θέση του ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει αν βρισκόταν ο ίδιος στον Λευκό Οίκο, σημείωσε πως και ο Πούτιν συμφωνεί μαζί του. Συγκεκριμένα, ανέφερε στους δημοσιογράφους πως ρώτησε ευθέως τον Ρώσο ηγέτη αν θα είχε εισβάλει στην Ουκρανία επί προεδρίας Τραμπ, λαμβάνοντας την απάντηση: «Όχι, αυτό δεν θα είχε συμβεί ποτέ».

«Όχι» στους όρους της Τεχεράνης

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε σήμερα πως το Ιράν επιδιώκει συμφωνία για τη διευθέτηση της σύγκρουσης, διευκρίνισε όμως ότι οι όροι που θέτει η Τεχεράνη δεν γίνονται δεκτοί από τον ίδιο.

«Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά όχι σε μια συμφωνία αποδεκτή από εμένα», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου, κατηγορώντας παράλληλα την ιρανική πλευρά ότι «κοροϊδεύει τον κόσμο εδώ και 51 χρόνια», ήτοι από την εποχή της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979 που έφερε το σημερινό καθεστώς στην εξουσία.

Εκτός ατζέντας Τραμπ – Σι η υπόθεση της Nvidia

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ δεν έθιξαν κατά τις συνομιλίες τους στη Σεντζέν την υπόθεση που οδήγησε στην απομάκρυνση του πρώην επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, όπως επιβεβαίωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών. Απαντώντας σε ερώτηση του τηλεοπτικού δικτύου CNBC για το αν το ζήτημα συζητήθηκε, ο Σκοτ Μπέσεντ αρκέστηκε σε ένα μονολεκτικό «όχι».

Ο Χουάνγκ υπέβαλε την παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα εν μέσω ενός σκανδάλου που αφορά εξωσυζυγική σχέση, υποψίες για κατασκοπεία υπέρ του Πεκίνου από την ερωμένη του, καθώς και λαθραία διοχέτευση προηγμένων μικροτσίπ της Nvidia στην Κίνα. Πριν από τη συνάντηση με τον Σι, ο Τραμπ είχε υπερασπιστεί τον Χουάνγκ, εκτιμώντας πως πιθανότατα δεν συνδεόταν με Κινέζα κατάσκοπο, ενώ και το Πεκίνο διέψευσε κατηγορηματικά κάθε σενάριο κατασκοπείας.

Η υπόθεση προκάλεσε τριγμούς στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Μπέσεντ επέρριψε ευθύνες στο υπουργείο Εμπορίου, υπό τον Χάουαρντ Λάτνικ, επειδή δεν μπλόκαρε τις εξαγωγές μικροτσίπ της Nvidia προς εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία φέρεται να διοχέτευσε τα κρίσιμα εξαρτήματα στην Κίνα παρακάμπτοντας το αμερικανικό εμπάργκο. Επικεφαλής της εν λόγω εταιρείας, με την επωνυμία Megaspeed, ήταν η Άλις Χουάνγκ (χωρίς συγγένεια με τον Τζένσεν Χουάνγκ), της οποίας η σχέση με το πρώην αφεντικό της Nvidia κινητοποίησε τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Η Ουάσινγκτον διατηρεί αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ, με στόχο να αποτρέψει την Κίνα από το να καλύψει τη διαφορά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια. «Οι κατάλληλοι περιορισμοί στις εξαγωγές μικροτσίπ βρίσκονται σε πλήρη ισχύ», διαβεβαίωσε σήμερα ο Μπέσεντ, τονίζοντας ότι η παράκαμψη των ελέγχων έχει πλέον «τεθεί υπό έλεγχο».

Έκκληση Τραμπ για «δεύτερη ευκαιρία» στον Τζένσεν Χουάνγκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε σήμερα τη Nvidia να δώσει μια «δεύτερη ευκαιρία» στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά την παραίτησή του λόγω του σκανδάλου.

«Θα μου άρεσε πολύ να τον δω να επιστρέφει. Είναι ένα από τα ευφυέστερα μυαλά στον κόσμο (…). Θα ήθελα πολύ να δοθεί στον Τζένσεν μια δεύτερη ευκαιρία. Είμαστε μια χώρα που δίνει δεύτερες ευκαιρίες και θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να τον ξαναδώ», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου.

Οι αναβαθμίσεις εταιρειών πίσω από τις τεχνολογικές διακοπές, κατά τον Τραμπ

Το πρόσφατο κύμα διακοπών στη λειτουργία διαφόρων υπηρεσιών στις ΗΠΑ οφείλεται, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, στις τεχνολογικές αναβαθμίσεις που πραγματοποιούν εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

«Έχουμε χιλιάδες εταιρείες που κάνουν αναβαθμίσεις αυτή την περίοδο και, όταν προχωρούν σε αναβαθμίσεις, συμβαίνουν άσχημα πράγματα», είπε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Απειλή για μαζικά βέτο στο νέο Κογκρέσο το 2027

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε σήμερα ότι θα ασκεί βέτο στα νομοσχέδια που θα περνούν οι Δημοκρατικοί, μόλις αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου το 2027.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, χαρακτήρισε το προεδρικό βέτο «εξαιρετικά ισχυρή εξουσία» και υποστήριξε ότι η προοπτική να μπλοκάρει τις νομοθετικές τους πρωτοβουλίες θα αναγκάσει τους Δημοκρατικούς να υιοθετήσουν πιο μετριοπαθείς θέσεις.

«Θα μου στέλνουν νομοσχέδια και εγώ θα ασκώ βέτο. Θα μου στέλνουν κι άλλα νομοσχέδια και εγώ θα συνεχίσω να ασκώ βέτο», δήλωσε, προσθέτοντας: «Μπορούν να το κάνουν αυτό για δύο χρόνια και έναν μήνα —τόσος χρόνος μας απομένει— και εγώ θα εξακολουθώ να ασκώ βέτο».