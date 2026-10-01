Η Κρίστα Πάικ: Η θανατοποινίτισσα που επιβίωσε

Η εκτέλεσή της στο Τενεσί έξελίχθηκε στον χειρότερό της εφιάλτη

Σάλο έχει προκαλέσει στα social media η αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοπινoίτισσας Κρίστα Πάικ χθες αργά το βράδυ στο Τενεσί, όταν η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπάει μετά από δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης.

Η πρωτοφανής αυτή υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, εγείροντας ηθικά ερωτήματα αναφορικά με την θανατική ποινή και την αναποτελεσματικότητα της διαδικασίας, στην περίπτωση της Κρίστα Πάικ, να προσφέρει έναν λιγότερο απάνθρωπο θάνατο.

Η θανατηφόρα ένεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της, όμως ο δικηγόρος και οι δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες στην διαδικασία να αναφέρουν ότι ροχάλιζε και έκανε θορύβους που υποδείκνυαν πόνο.

Στη συνέχεια η Πάικ φαίνεται να μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η κατάσταση της υγείας της.

Πέρα από ηθικούς προβληματισμούς, η αποτυχημένη εκτέλεση έφερε πολιτική και νομική αναταραχή.

Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, δήλωσε αναφορικά με το περιστατικό: «Θα επανεξεταστεί από έναν τρίτο φορέα η υπόθεση για να προσδιοριστεί ακριβώς τι συνέβη», επίσης η υπόλοιπες προγραμματισμένες εκτελέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν φέτος.

Συνεχίζοντας είπε ότι: «Η εκτέλεση μιας νόμιμα επιβληθείσας ποινής είναι από τις πιο σοβαρές ευθύνες της Πολιτείας και οι κάτοικοι του Τενεσί αναμένουν να γίνεται με τρόπο που να είναι όχι μόνο νόμιμος και συνταγματικός, αλλά και αποτελεσματικός»

Ωστόσο, ποια ήταν η Κρίστα Πάικ η πρώτη γυναίκα θανατοποινίτισσα στο Τενεσί.

Το έγκλημα του 1995

Η Πάικ είναι σήμερα 55 χρονών, ωστόσο το 1995, όταν διέπραξε το έγκλημα που την οδήγησε στην θανατική ποινή ήταν μόλις 18 ετών. Η 18χρονη τότε Πάικ μαζί με τον 17χρονο τότε συντροφό της και μία φίλη τους παρέσυραν την 19χρονη Κολίν Σλέμερ, την βασάνισαν και έπειτα την σκότωσαν. Το θύμα ήταν συμφοιτήτριά τους σε γνωστό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτησης των Η.Π.Α.

Η υπόθεση έλαβε μεγάλες διαστάσεις εκείνη την εποχή, καθώς οι πράξεις που προηγήθηκαν ήταν ιδιαίτερα βάναυσες, με τους δράστες να χαράζουν στο σώμα της ένα πεντάλφα και να κρατούν ένα κομμάτι από το κρανίο της ως “αναμνηστικό”.

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από τις καταθέσεις φέρεται ότι η Πάικ πίστευε ότι το θύμα ήταν αντίζηλος.

Η Πάικ καταδικάστηκε επίσης τον Αύγουστο του 2001 για απόπειρα ανθρωποκτονίας. H θανατοποινίτισσα επιτέθηκε σε συγκρατούμενή της, όπως αναφέρουν οι σωφρονιστικές αρχές του Τενεσί.

Η αίτηση για ισόβια κάθειρξη

Η θανατοποινίτισσα προσπάθησε να αιτηθεί την αλλάγή της ποινής της σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς δικαίωμα αναστολής.

Οι δικηγόροι της ισχυρίστηκαν ότι η Πάικ υπήρξε θύμα βίας στην παιδική της ηλικία, υπέστη επανειλημμένως σεξουαλική κακοποίηση και παραμέληση, αλλά ειπώθηκε επίσης ότι βιάστηκε δύο φορές, στα 11 και στα 17 της.

Επικαλέστηκαν επίσης τις διαγνώσεις που έλαβε η Πάικ στη φυλακή για διπολική διαταραχή και διαταραχή μετατραυματικού στρες.

Ωστόσο, η αίτησή της δεν έγινε δεκτή.

Η ποινή της Πάικ αποτέλεσε μία πρωτοφανή απόφαση διακαστηρίου αναφορικά με την επιβολή θανατικής ποινής σε έφηβη.