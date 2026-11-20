Η Τζένιφερ Λόπεζ συνδυάζει κλασικά τραγούδια του Μπρόντγουεϊ με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της στο «The JLO Show», ένα νέο μουσικό σόου που κάνει πρεμιέρα την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Λαμπερή και σέξι, η λατίνα σταρ εντυπωσιάζει στην πρεμιέρα του σόου στο Λος Αντζελες, ενώ η ίδια δηλώνει ενθουσιασμένη για αυτό που θα παρουσιάσει στο κοινό της. Όπως δήλωσε, η ιδέα γεννήθηκε από τα μιούζικαλ που παρακολουθούσε μεγαλώνοντας με τη μητέρα της και τα οποία συνέβαλαν στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής της πορείας.

«Ήξερα ότι με είχαν εμπνεύσει αυτά τα μιούζικαλ όταν ήμουν μικρή, τα οποία η μητέρα μου, ξέρετε, με έβαζε να παρακολουθώ στην τηλεόραση», είπε η Λόπεζ.

Σε συνεργασία με τον μουσικό της διευθυντή, βρήκε τρόπους να συνδυάσει κλασικά τραγούδια του Μπρόντγουεϊ με δικές της επιτυχίες, μεταξύ των οποίων το «Let’s Get Loud» με το «Don’t Rain on My Parade» από το μιούζικαλ Funny Girl του 1964.

«Είμαι πολύ επιλεκτική με τα πράγματα που βάζω στο σόου μου και μαζί καταφέραμε να βρούμε έναν τρόπο να συνδυάσουμε το “Let’s Get Loud” με το “Don’t Rain on My Parade” και να λειτουργεί. Είμαι ενθουσιασμένη που θα το δουν όλοι», ανέφερε η 57χρονη σταρ.

Για τη Λόπεζ, η παράσταση αποτελεί επίσης μια ευκαιρία να επιστρέψει σε τραγούδια που ερμηνεύει εδώ και δεκαετίες και να τα παρουσιάσει με έναν διαφορετικό τρόπο στο κοινό.

«Αυτή η παράσταση είχε να κάνει με κάποιο τρόμο με το να κάνω κάτι πραγματικά διαφορετικό με τα τραγούδια μου και να αποτίσω φόρο τιμής στους καλλιτέχνες που με ενέπνευσαν να γίνω performer εξαρχής», είπε.

Η πρεμιέρα την Ημέρα των Ευχαριστιών έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για την ίδια, καθώς θυμάται τις οικογενειακές συγκεντρώσεις μπροστά στην τηλεόραση, όταν ήταν παιδί, για να παρακολουθήσουν μιούζικαλ.

«Η Ημέρα των Ευχαριστιών είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για την οικογένειά μου, γιατί όταν ήμουν μικρή καθόμασταν πάντα μπροστά στην τηλεόραση και βλέπαμε, για παράδειγμα, το “West Side Story”, που προβαλλόταν μόνο μία φορά τον χρόνο», είπε.

Η παρακολούθηση του West Side Story ήταν εκείνη που τη βοήθησε να πειστεί ότι ήθελε να ακολουθήσει καριέρα στον χώρο του θεάματος. Τώρα, δεκαετίες αργότερα, θα παρακολουθήσει τη δική της εκπομπή με την οικογένειά της, την ίδια γιορτινή ημέρα.

«Το να προβάλλεται το “The JLO Show” την Ημέρα των Ευχαριστιών και να το βλέπω με την οικογένειά μου θα είναι απίστευτο. Ανατριχιάζω και μόνο που το σκέφτομαι, γιατί είναι μια πραγματικά ολοκληρωμένη στιγμή για μένα, όχι μόνο ως καλλιτέχνιδα, αλλά και ως ένα μικρό κορίτσι που μεγάλωσε με πολλά όνειρα», κατέληξε.