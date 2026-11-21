Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου Γεωφυσικής του Περού (IGP), ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε χθες, Παρασκευή βράδυ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές καταστροφές.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 19:09 τοπική ώρα (02:09 ώρα Ελλάδας), με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν και το εστιακό της βάθος να υπολογίζεται στα 129 χιλιόμετρα.