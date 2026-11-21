Σεισμός 6,7 βαθμών στο κεντρικό Περού
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου Γεωφυσικής του Περού (IGP), ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών σημειώθηκε χθες, Παρασκευή βράδυ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές καταστροφές.
Η δόνηση καταγράφηκε στις 19:09 τοπική ώρα (02:09 ώρα Ελλάδας), με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 30 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν και το εστιακό της βάθος να υπολογίζεται στα 129 χιλιόμετρα.
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