Μια πιο χαλαρή πλευρά της διπλωματίας είχαν την ευκαιρία να δουν όσοι παρακολούθησαν την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Τατζικιστάν. Ο Ρώσος πρόεδρος και ο Τατζικιστάνος ομόλογός του, Εμομαλί Ραχμόν, έκαναν μαζί βόλτα με ένα μικρό ηλεκτρικό όχημα τύπου golf cart στο Ντουσάνμπε, πριν καθίσουν στο πρωινό εργασίας.

Το σχετικό βίντεο δείχνει τους δύο ηγέτες να μετακινούνται μαζί, μετά την ολοκλήρωση των επίσημων συνομιλιών τους. Στη συνέχεια, ακολούθησε γεύμα με φρεσκομαγειρεμένο κρέας, το οποίο παρουσίασε στους καλεσμένους ο σεφ.

Ωστόσο, ένα διαφορετικό στιγμιότυπο τράβηξε τα βλέμματα. Ο Πούτιν εμφανίζεται να ζητά ένα λεμόνι από το τραπέζι, παρότι υπήρχαν άλλα φρούτα σε πιο κοντινή απόσταση. Η κίνησή του καταγράφηκε στην κάμερα και άρχισε να σχολιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο επίκεντρο οι σχέσεις των δύο χωρών

Πίσω από τις πιο χαλαρές στιγμές, η συνάντηση είχε σαφές διπλωματικό περιεχόμενο. Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, καθώς και την ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Τατζικιστάν.

Η κοινή βόλτα με το golf cart και η χαρακτηριστική κίνηση με το λεμόνι έδωσαν μια διαφορετική εικόνα από το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον στα social media.

Πηγή βίντεο/Χ/RT_Visual_on_X