Μια ανθρώπινη κίνηση την τελευταία στιγμή απέτρεψε μια πιθανή τραγωδία στο Βιετνάμ.

Οδηγός ταξί αντιλήφθηκε ότι ο νεαρός επιβάτης του βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση και κατάφερε, με τη βοήθεια περαστικών, να τον τραβήξει πίσω από το σημείο όπου κινδύνευε να πέσει από γέφυρα.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής, όταν ο νεαρός ζήτησε από τον οδηγό να τον αφήσει πάνω σε γέφυρα. Μάλιστα, προσφέρθηκε να πληρώσει το αντίτιμο της κούρσας δίνοντάς του το κινητό του τηλέφωνο.

Η ασυνήθιστη αυτή κίνηση προκάλεσε ανησυχία στον οδηγό, ο οποίος υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αντί να απομακρυνθεί, αποφάσισε να παρακολουθήσει τον νεαρό.

Λίγο αργότερα, όταν αντιλήφθηκε ότι κινδύνευε να πέσει από τη γέφυρα, έσπευσε να τον βοηθήσει. Με τη συνδρομή ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο, κατάφεραν να τον συγκρατήσουν και να τον επαναφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσε έντονη συγκίνηση.

Η στάση του οδηγού ξεχωρίζει, καθώς δεν αρκέστηκε να ολοκληρώσει τη διαδρομή του. Έμεινε στο σημείο, παρατήρησε τα σημάδια κινδύνου και έδρασε εγκαίρως, με τη βοήθεια των περαστικών.

Πηγή βίντεο/Χ/ Rainmaker1973