Μια μουσικοχορευτική έκπληξη περίμενε τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Κίνα. Το γνωστό «YMCA», το τραγούδι που έχει συνδεθεί με τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις, παρουσιάστηκε σε επίσημο γεύμα στη Σενζέν, παρουσία του Αμερικανού προέδρου και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Το βίντεο από τη στιγμή δημοσίευσε στο X η Margo Martin, ειδική σύμβουλος επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. Σε αυτό, οι δύο πρόεδροι εμφανίζονται καθισμένοι δίπλα δίπλα στο κεντρικό τραπέζι, παρακολουθώντας την παράσταση.

Περισσότεροι από 20 Κινέζοι καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή με πολύχρωμες ενδυμασίες, τραγουδώντας και χορεύοντας στους ρυθμούς του «YMCA». Πίσω τους προβάλλονταν εικόνες από την προηγούμενη συνάντηση των δύο ηγετών στην Ουάσινγκτον, τον Σεπτέμβριο.

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του APEC, στο πλαίσιο γεύματος των δύο προέδρων.

Το τραγούδι που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του Τραμπ

Το «YMCA» των Village People αποτελεί σταθερή επιλογή στις προεκλογικές εκδηλώσεις του Τραμπ. Ο ίδιος συνηθίζει να χορεύει στον ρυθμό του, κάνοντας χαρακτηριστικές κινήσεις με σφιγμένες γροθιές.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο τραγούδι ακούγεται σε επίσημη εκδήλωση προς τιμήν του. Σύμφωνα με κινεζικές αναφορές, είχε συμπεριληφθεί και στο πρόγραμμα του κρατικού δείπνου που παρέθεσε ο Σι Τζινπίνγκ κατά την προηγούμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα, τον Μάιο.

Η συγκεκριμένη παράσταση τράβηξε την προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της πολιτικής καμπάνιας του Τραμπ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας επίσημης κινεζικής υποδοχής.