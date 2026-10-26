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Ιορδανία: Η βασίλισσα Ράνια εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων

ΔΙΕΘΝΗ
26/10/2026 19:16
Ιορδανία: Η βασίλισσα Ράνια εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων
Η βασίλισσα Ράνια εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων @AlMamlakaTV

Η βασίλισσα Ράνια εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων  της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία. Την ίδια ώρα οι αρχές πραγματοποίησαν την σύλληψη τριών υπόπτων για την πολύνεκρη επίθεση .

Η βασίλισσα  μέσα σε κλίμα συγκίνησης συνάντησε τις οικογένειες των θυμάτων της αιματηρής επίθεσης στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου, στο χωριό Χαμούντ της επαρχίας Καράκ,  προκειμένου να εκφράσει τα συλλυπητήριά της.

ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΑΚΕΛΕΙΟ
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Συνομίλησε  μαζί τους, συμμεριζόμενη τον πόνο τους για την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων. Εικόνες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την καταγράφουν ντυμένη στα μαύρα, εμφανώς συγκινημένη, να προσπαθεί να παρηγορήσει τις οικογένειες.

 

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