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Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν το Μεξικό για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις 48 ώρες

ΔΙΕΘΝΗ
26/10/2026 18:47
Σφοδρές καταιγίδες πλήττουν το Μεξικό για δεύτερη φορά μέσα σε μόλις 48 ώρες
Μεγάλες καταστροφές απο τις βροχοπτώσεις Mario Nawfal

Βίντεο αποτυπώνει  το μέγεθος της καταστροφής και δείχνει  οχήματα να παρασύρονται από τον χείμαρρο κατά μήκος του ποταμού Λας Βίμπορας στην πόλη Σιουδάδ Χουάρες, ενώ κατοικίες στη συνοικία Φροντερίζα Μπάχα έχουν πλημμυρίσει.

Οι αρχές αναφέρουν ότι οι βροχοπτώσεις στα γύρω βουνά επιδείνωσαν την κατάσταση, στέλνοντας μεγάλους όγκους νερού στις αστικές περιοχές.

Το Κέντρο Συντονισμού Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας Τσιουάουα , δήλωσε ότι καταγράφηκαν περισσότεροι από 100  τραυματισμοί  που σχετίζονταν με την καταιγίδα στις πόλεις Σιουδάδ Χουάρες, Παράλ και Ντελίσιας.

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