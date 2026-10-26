Βραζιλία: Σοβαρός τραυματισμός για τη Μάρι Μπραμπίλα

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη η βολεϊμπολίστρια Μάρι Μπραμπίλα στον αγώνα της Οσάσκο με τη Μακένζι για το πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών της Βραζιλίας.

Η αθλήτρια τραυματίστηκε όταν προσγειώθηκε άσχημα μετά από άλμα για καρφί, με αποτέλεσμα να γυρίσει το δεξί της πόδι και να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο.

Η άσχημη προσγείωση και οι κραυγές πόνου

Στο βίντεο από τον αγώνα φαίνεται η Μπραμπίλα να σηκώνεται ψηλά στον αέρα, πίσω από τη γραμμή των τριών μέτρων, για να χτυπήσει την μπάλα. Ωστόσο, η προσγείωσή της δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε.

Η βολεϊμπολίστρια πάτησε άσχημα στο έδαφος και γύρισε το δεξί της πόδι. Αμέσως μετά την πτώση της, άρχισε να ουρλιάζει από τους πόνους, ενώ η σοβαρότητα της κατάστασης την ανάγκασε να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Η νίκη της Οσάσκο με 3-1 σετ

Ο τραυματισμός σημειώθηκε στο τέταρτο σετ, όταν η Οσάσκο προηγούνταν με 12-6 απέναντι στη Μακένζι. Η ομάδα βρισκόταν κοντά στη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στη φετινή Superliga γυναικών της Βραζιλίας.

Παρά τον τραυματισμό της Μπραμπίλα, η Οσάσκο κατάφερε τελικά να επικρατήσει με 3-1 σετ. Η ομάδα πήρε τα δύο πρώτα σετ με 25-23 και 25-13, έχασε το τρίτο με 18-25, αλλά έκλεισε τον αγώνα με 25-22 στο τέταρτο σετ.

Πηγή Βίντεο: Χ – VolleyNews (Radoslaw Dubik)