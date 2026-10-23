Ιορδανία: Ένοπλοι “μπούκαραν” σε εκκλησία κατά την διάρκεια κηδείας

Ένοπλοι εισέβαλαν σε εκκλησία, κατά την τελετή κηδείας στην περιφέρεια του Καράκ στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Ιορδανίας έχουν χάσει την ζωή τους επτά άνθρωποι από την φονική επίθεση.

Οι αρχές της Ιορδανίας πραγματοποιούν έρευνες για να εντοπίσουν τους δράστες, ενώ ο αριθμός των τραυματίων είναι ακόμη άγνωστος.