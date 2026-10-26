Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλεντον: Οικογενειακή εξόρμηση στο βουνό

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκαν ένα σπάνιο οικογενειακό στιγμιότυπο στα social media. Αφορμή για την κυριακάτικη εξόρμησή τους στο βουνό ήταν η Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορεινή Διάσωση.

Στην οικογενειακή φωτογραφία είναι και τα τρία τους παιδιά, αλλά και μέλη των ομάδων διάσωσης. Το στιγμιότυπο επίσης σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση τoυ περίφημου «Three Peaks Challenge» από την Κέιτ Μίντλετον, τον περασμένο Ιούνιο.

«Με αφορμή την Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορεινή Διάσωση, στέλνουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους όσοι προσφέρουν εθελοντικά τον χρόνο και την εμπειρία τους για να κρατούν τους πολίτες ασφαλείς σε μερικά από τα πιο όμορφα αλλά και επικίνδυνα τοπία μας», ανέφεραν μεταξύ άλλων ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο οποίος είναι επίσημος προστάτης της Ομοσπονδίας Ορεινής Διάσωσης της Αγγλίας και της Ουαλίας («Mountain Rescue England and Wales») και η Κέιτ Μίντλετον.