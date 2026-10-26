Βίντεο: Κάηκε ολοσχερώς διαμέρισμα στη Γαλλία

Τα επεισόδια στη Γαλλία δεν έχουν σταματημό. Οι εικόνες καταστροφής απερίγραπτες. Μια γυναίκα στο Παρίσι δείχνει το κατεστραμμένο διαμέρισμά της.

Σύμφωνα με την ίδια, οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδο απορριμμάτων έξω από την πολυκατοικία της. Ο κάδος εξερράγη με αποτέλεσμα οι φλόγες να φτάσουν μέχρι το διαμέρισμά της στον δεύτερο όροφο.

Κόποι μιας ζωής έγιναν καπνός. Οι αναμνήσεις χάθηκαν. Στο βίντεο η γυναίκα αναφέρει ότι μόνο το σαλόνι της έμεινε ακέραιο.

«Σήμερα, έχασα τα πάντα», έγραψε σε μια έκκληση για συγκέντρωση χρημάτων, προκειμένου να φτιάξει το σπίτι και τη ζωή της από το μηδέν.

Η γυναίκα χρειάζεται να συγκεντρώσει το ποσό των 10.000 ευρώ, ώστε να επιδιορθώσει τις ζημιές και να ανακάμψει από την καταστροφική πυρκαγιά.