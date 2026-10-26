Ζελένσκι: Έναν μήνα περιμένουμε τους Patriot από τις ΗΠΑ

Σχεδόν έναν μήνα περιμένει η Ουκρανία την έγκριση των ΗΠΑ για την προμήθεια πυραύλων Patriot και NASAMS, την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές εντείνονται. Το ζήτημα επανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες ενόψει του χειμώνα.

«Περιμένουμε περίπου έναν μήνα την έγκριση του κ. Χέγκσεθ για τους πυραύλους των συστημάτων Patriot και NASAMS», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Όπως πρόσθεσε, έδωσε εντολή στην ουκρανική ομάδα να θέσει ξανά το θέμα στην αμερικανική πλευρά.

Η πίεση για τις παραδόσεις πριν από τον χειμώνα

Το Κίεβο ζητά επανειλημμένα την επίσπευση των παραδόσεων αντιαεροπορικών πυραύλων. Οι προμήθειες πραγματοποιούνται και μέσω του προγράμματος PURL, στο οποίο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ χρηματοδοτούν την αγορά αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού για την Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι ενδέχεται να μην είχε αποσταλεί μια παρτίδα πυραύλων αναχαίτισης. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε πολιτικούς λόγους.

Σύννεφα στις σχέσεις Κιέβου – Ουάσιγκτον

Οι εκκρεμότητες στις στρατιωτικές προμήθειες προστίθενται στις διαφωνίες μεταξύ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επικρίνει τον Ουκρανό ηγέτη για τη συνέχιση των επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, ενώ έχει ανακοινώσει συμφωνία με τη Ρωσία για το ντίζελ.

Παράλληλα, η ουκρανική πλευρά έχει αναφέρει κενά στην ενημέρωση που λαμβάνει από τις ΗΠΑ σχετικά με τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις. Προβλήματα καταγράφηκαν και στη λειτουργία της στρατιωτικής δορυφορικής υπηρεσίας Starshield, η οποία συνδέεται με το δίκτυο Starlink της SpaceX.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αναφορές, η μειωμένη ισχύς της υπηρεσίας για αρκετές ημέρες επηρέασε στρατιωτικές επιχειρήσεις και τη λειτουργία της αντιαεροπορικής άμυνας.

Στο επίκεντρο και το Starshield

Το Reuters είχε μεταδώσει ότι η απόφαση για τον περιορισμό της ισχύος του Starshield ελήφθη από τον Λευκό Οίκο. Τόσο ο επικεφαλής της SpaceX, Ίλον Μασκ, όσο και Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει δημόσια ότι οι αποφάσεις για περιορισμούς στις υπηρεσίες Starlink και Starshield δεν μπορούσαν να ληφθούν μονομερώς από την ουκρανική πλευρά.

Για το Κίεβο, η έγκαιρη παράδοση των πυραύλων παραμένει κρίσιμη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για τον χειμώνα και αντιμετωπίζει συνεχιζόμενες επιθέσεις στις υποδομές της. Η καθυστέρηση των εγκρίσεων προσθέτει ένα ακόμη μέτωπο στις ήδη δύσκολες σχέσεις με την Ουάσιγκτον.