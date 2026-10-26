Μερτς σε Λούλα: Μήνυμα για τη στρατηγική συνεργασία
Τα συγχαρητήριά του στον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για την επανεκλογή του στην προεδρία της Βραζιλίας έστειλε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.
Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης αναφέρθηκε στην εκλογική διαδικασία, τονίζοντας τη σημασία της Βραζιλίας για τη δημοκρατία στη Λατινική Αμερική.
«Η Βραζιλία, η μεγαλύτερη δημοκρατία στη Λατινική Αμερική, ψήφισε. Συγχαίρω τον νικητή, Λούλα ντα Σίλβα», έγραψε χαρακτηριστικά.
Στο ίδιο μήνυμα, ο Μερτς εξέφρασε την προσδοκία του για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών. Όπως σημείωσε, επιδιώκει την εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Γερμανίας και Βραζιλίας.
Η τοποθέτηση του Γερμανού καγκελαρίου εστιάζει στη συνέχιση της διμερούς συνεργασίας, με τις σχέσεις Βερολίνου και Μπραζίλια να παραμένουν στο επίκεντρο των επαφών τους.
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