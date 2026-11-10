Η Τεχεράνη καλεί τις ΗΠΑ να απαντήσουν στις απαιτήσεις της για να τερματιστεί ο πόλεμος

Το Ιράν κλιμακώνει τις διπλωματικές πιέσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας την άμεση αποδοχή των όρων του για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, ενός στρατηγικού περάσματος για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου που παραμένει αποκλεισμένο επί οκτώ μήνες λόγω της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, ξεκαθάρισε μέσω του ειδησεογραφικού πρακτορείου IRNA ότι η κρίση δεν πρόκειται να καμφθεί ούτε με τη χρήση βίας ούτε με την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων, τονίζοντας πως η μοναδική βιώσιμη διέξοδος προϋποθέτει την επίδειξη αμοιβαίου σεβασμού, την προσήλωση στη διπλωματική οδό και την ικανοποίηση των προϋποθέσεων που θέτει η Τεχεράνη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ιράν κατέθεσε μια επικαιροποιημένη πρόταση, η οποία προβλέπει το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ εντός μόλις δύο ημερών, αντί για επτά που όριζε το αρχικό προσχέδιο του Σεπτεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσινγκτον θα αποδεχθεί επτά συγκεκριμένα αιτήματα. Στις ιρανικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται η άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα πολεμικά μέτωπα, η άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, η αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της χώρας στο εξωτερικό και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια της.

Παράλληλα, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να σταματήσει να διακινεί ψευδείς ειδήσεις για δήθεν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και να υποταχθεί στους ιρανικούς όρους, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος αυτός έχει επιφέρει βαρύ πλήγμα στην Ουάσινγκτον.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως διακρίνει μια «θετική δυναμική» για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ο οποίος εκτελεί χρέη μεσολαβητή.

Μετά τα αποτελέσματα των πρόσφατων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ο Τραμπ είχε αναγνωρίσει ότι η πολεμική σύγκρουση –η οποία προκάλεσε ραγδαία αύξηση στις διεθνείς τιμές των καυσίμων– έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκλογική υποχώρηση του ρεπουμπλικανικού στρατοπέδου.

Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη έντονες διπλωματικές προσπάθειες με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά τα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ που οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και προκάλεσαν τον θάνατο χιλιάδων αμάχων.