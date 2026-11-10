Ο Τραμπ «βλέπει» επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν

Θετική δυναμική για τον τερματισμό της κρίσης με το Ιράν διακρίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από τις συνομιλίες που είχε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, χώρας που εκτελεί χρέη διαμεσολαβητή.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έκανε λόγο για μια εξαιρετικά εποικοδομητική συνάντηση με τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ αλ Θάνι, εστιάζοντας σε ζητήματα που αφορούν την Τεχεράνη.

Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, αποτελεί κοινή και αδιαπραγμάτευτη θέση των ΗΠΑ, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Παράλληλα, ο Αμερικανός ηγέτης εκτίμησε ότι η πιθανότητα νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν είναι επί του παρόντος μικρή, σημειώνοντας ότι η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης στρατιωτικής επιχείρησης θα εγγυηθεί την ασφάλεια των ΗΠΑ και της διεθνούς κοινότητας. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Κατάρ εξέφρασε την ικανοποίησή του μέσω του X (πρώην Twitter) για τις γόνιμες επαφές που είχε στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Βανς, με κοινό στόχο την ειρήνευση και την επίτευξη συμφωνίας στη Μέση Ανατολή.

Παρά το κλίμα αισιοδοξίας, ο Τραμπ διατήρησε την πάγια τακτική του να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Παρότι χαρακτήρισε απομακρυσμένο το σενάριο νέων μαζικών αεροπορικών επιθέσεων, ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για δράση αν χρειαστεί, συμπληρώνοντας πως τόσο η Ουάσινγκτον όσο και οι Άραβες σύμμαχοί της (Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ) θα προτιμούσαν τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης (status quo).

«Φανταστικές συνομιλίες»

Ήδη, προχθές Κυριακή, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωνε πως είναι «πολύ απίθανο» να ξαναρχίσει ο πόλεμος.

«Θα εξαρτηθεί από το εάν (οι Ιρανοί) θα υπογράψουν ισχυρή συμφωνία», δήλωνε προχθές στο CNN.

Στην άλλη πλευρά, οι Ιρανοί μοιάζουν να βρίσκονται σε μήκος κύματος πολύ διαφορετικό.

«Σταματήστε να κατασκευάζετε ψευδείς ειδήσεις για φανταστικές συνομιλίες», τόνισε μέσω X ο γραμματέας του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας, ο Μοχσέν Ρεζαΐ.

«Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν ήδη κατέστρεψε την αμερικανική κυβέρνηση», έκρινε, αναφερόμενος στην εκλογική πανωλεθρία της ρεπουμπλικανικής παράταξης του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Ο αμερικανός πρόεδρος, αλλά κυρίως ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς αναγνώρισαν ότι πράγματι ο πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου, ήταν παράγοντας που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στη νίκη των δημοκρατικών.

Για τον επικεφαλής διαπραγματευτή και πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν, οι ΗΠΑ σύρονται στη συνέχιση του πολέμου από το Ισραήλ. «Αν η Ουάσιγκτον δεν απεμπολήσει τη νοοτροπία ‘Πρώτα το Ισραήλ’, η Αμερική και οι σύμμαχοί της θα οδηγηθούν απευθείας στον μεσαίωνα», πρόσθεσε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ μέσω X.

Επί του πεδίου, στο Ιράν, αεροπορικοί βομβαρδισμοί, για τους οποίους δεν γίνονται δημόσιες ανακοινώσεις από τον αμερικανικό στρατό, συνεχίζουν να καταγράφονται, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.

Η νήσος Κεσμ, στο στενό του Ορμούζ, βομβαρδίστηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, ενημέρωσε ανώτερος τοπικός αξιωματούχος την κρατική τηλεόραση.