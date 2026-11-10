Ισπανία: Ενας αστυνομικός νεκρός και ένας τραυματίας από έκρηξη στο Οβιέδο

Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του απο την έκρηξη

Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του απο την έκρηξη Χ/Conflict

Η πυροδότηση ενός μηχανισμού είχε ως αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να χάσει τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από την έκρηξη που έγινε στην περιοχή Βιγιαφρία του Οβιέδο, στην Ισπανία.Οι δύο αστυνομικοί ανήκουν στην ομάδα εξουδετέρωσης βομβών TEDAX -της επίλεκτης μονάδας που ειδικεύεται στην εξουδετέρωση, απενεργοποίηση και επέμβαση εκρηκτικών μηχανισμών.

Η πυροδότηση του μηχανισμού

Η πρώτη κλήση που έγινε στην αστυνομία αφορούσε έναν πυροβολισμό .Αργότερα όμως εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός, που φέρεται να πυροδοτήθηκε από έναν άνδρα.

Η ισπανική αστυνομία έχει αναπτύξει μια μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή, η οποία έχει αποκλειστεί. Δημοτικές πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων EFE ότι ο δήμαρχος του Οβιέδο, Αλφρέδο Καντέλι, κατευθύνεται στο σημείο για να συλλέξει πληροφορίες δεδομένης της συνεχιζόμενης σύγχυσης γύρω από το περιστατικό.