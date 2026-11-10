Κορεάτης τραγούδισε Κατερίνα Λιόλιου και έγινε χαμός

Ένα βίντεο με έναν νεαρό Κορεάτη να ερμηνεύει μέσα στο αυτοκίνητό του το τραγούδι «Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη» της Κατερίνας Λιόλιου κυκλοφορεί στο TikTok και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των χρηστών.

Η φράση «Η προφορά μου δεν είναι τέλεια» συνοδεύει το viral στιγμιότυπο.

Ο νεαρός τραγουδά δυνατά την επιτυχία της Ελληνίδας ερμηνεύτριας, ακολουθώντας τους ελληνικούς στίχους με ενθουσιασμό. Παρότι η προφορά του δεν είναι άψογη, δείχνει να γνωρίζει καλά το κομμάτι και να απολαμβάνει την ερμηνεία του.

Το βίντεο αναδεικνύει την απήχηση που μπορεί να έχει η μουσική της Κατερίνας Λιόλιου και εκτός Ελλάδας. Ο Κορεάτης χρήστης επέλεξε να καταγράψει την ερμηνεία του από το αυτοκίνητό του, μεταφέροντας το κέφι του μέσα από το τραγούδι.

Πηγή Βίντεο: TikTok – Korean_HongKR🩵🇬🇷🇨🇾