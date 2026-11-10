Γαλλία: Ικανοποίηση Μακρόν για την υποψηφιότητα Ρινέρ

Θετική ανταπόκριση από τον Εμανουέλ Μακρόν και επιφυλάξεις από τον Φρανσουά Ολάντ προκάλεσε η αιφνιδιαστική απόφαση του κορυφαίου Γάλλου τζουντόκα, Τεντί Ρινέρ, να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «C à vous» του δικτύου France 5, ο νυν Γάλλος Πρόεδρος —ο οποίος βάσει συντάγματος δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα— χαρακτήρισε την κίνηση του Ρινέρ ως μια θετική εξέλιξη για τη χώρα. «Είναι εξαιρετικά ευχάριστο να βλέπουμε έναν σπουδαίο πρωταθλητή όπως ο Τεντί Ρινέρ να μπαίνει στον πολιτικό διάλογο, καταθέτοντας τις ιδέες, τις αξίες και το ταλέντο του. Αυτή η συμμετοχή μόνο καλό μπορεί να κάνει στη Γαλλία», υπογράμμισε ο Μακρόν. Σημειώνεται ότι ο 37χρονος αθλητής διατηρεί ανοιχτούς διαύλους με το Μέγαρο των Ηλυσίων, έχοντας μάλιστα μιλήσει τον Μάιο του 2025 στο οικονομικό φόρουμ «Choose France». Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει άμεσα το τζούντο, ακόμη και στην περίπτωση που εκλεγεί.

Από την άλλη πλευρά, ο πρώην Πρόεδρος της χώρας (2012-2017), Φρανσουά Ολάντ, κλήθηκε να σχολιάσει την υποψηφιότητα στο περιθώριο εκδήλωσης στο Εθνικό Ινστιτούτο Αθλητισμού (INSEP), όπου παρασημοφορήθηκε ο πρώην τεχνικός διευθυντής κολύμβησης, Ζουλιέν Ισουγέ. Αν και αναγνώρισε το δικαίωμα του καθενός να θέτει υποψηφιότητα, ο Ολάντ έσπευσε να κρατήσει αποστάσεις, σημειώνοντας με νόημα: «Γνωρίζω καλά τον Τεντί Ρινέρ και τον τιμώ ως αθλητή. Η πολιτική, όμως, είναι ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο. Αυτό δεν αποκλείει τους ανθρώπους του αθλητισμού, αλλά οι προεδρικές εκλογές δεν είναι Ολυμπιακοί Αγώνες».

Παράλληλα, ο Ολάντ επεσήμανε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τον Ρινέρ θα είναι η ικανότητά του να ενώσει τις δυνάμεις της χώρας. «Κανείς δεν πετυχαίνει τίποτα μόνος του, ούτε στο τζούντο ούτε στην πολιτική. Στην πορεία θα χρειαστεί να συσπειρώσει όσους επιθυμούν την ανασυγκρότηση της Γαλλίας. Σίγουρα θα υπάρξουν κι άλλοι διεκδικητές, αλλά αυτό που μετράει τελικά είναι ποιος θα καταφέρει να κόψει πρώτος το νήμα», κατέληξε.